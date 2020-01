Snowboarder verirrt sich auf gesperrter Piste

Die Bergrettung musste in St. Gallenkirch einen Snowboarder aus misslicher Lage befreien. Er war auf einer gesperrten Piste unterwegs.

Am Freitagabend Uhr fuhr ein 29-jähriger Snowboarder zusammen mit einem Bekannten auf einer gesperrten Piste von Garfrescha kommend in Richtung Talstation der Garfreschabahn. Als der 29-jährige eine Abkürzung machen wollte, fuhr er in einer Rechtskurve über den rechten Pistenrand hinaus und kam in weiterer Folge in unwegsames Gelände, wo ein Weiterkommen für ihn nicht mehr möglich war.