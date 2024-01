Snowboarder baumelte in luftiger Höhe von Sessellift

Uno snowboarder è rimasto a penzoloni da un impianto di risalita in Cina: l'uomo si è aggrappato allo schienale del suo sedile sull’impianto in movimento presso lo ski resort Beidahu, nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale. Secondo quanto riferito, è riuscito a resistere finché la seggiovia non è stata invertita riportandolo al punto di partenza in cima alla montagna ( CorriereTv) #snowboarding #snowboard #accident #corrieredellasera