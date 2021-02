Snowboard-WM: "Izzi" hat Gold ins Visier genommen

Ab 14.30 Uhr kämpft der Gaschurner heute um Edelmetall. Am Vorabend des WM-Finales der Snowboardcrosser im schwedischen Idre Fjäll sprach VOL.AT mit dem Montafoner Top-Favoriten Alessandro Hämmerle.

Tag der Entscheidung: Nach Bestzeit in der Qualifikation geht der zweifache Gesamtweltcup-Sieger Alessandro "Izzi" Hämmerle heute (14.30 Uhr, ab 15 Uhr auf ORFeins) im WM-Finale der Snowboardcrosser an den Start.

Der Gaschurner befindet sich in blendender Form und schätzt vor allem die Zielgerade des Kurses, wie er im Zoom-Call unterstreicht: "Ich mag die vielen Roller-Elemente und die großen Sprünge. Da kann man gerade am Schluss des Rennens viel Zeit herausholen." Nach seinem Sieg in Valmalenco hofft der 27-Jährige auf sein erstes WM-Edelmetall im eiskalten Schweden: Auf der Strecke rechnet man mit minus 15 bis 20 Grad Celsius.