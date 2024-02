Snowboard-Unfall: Vermisster Mann am Bödele tot aufgefunden

Ein seit einigen Tagen vermisster Mann ist in Schwarzenberg tot aufgefunden worden.

Ein 44-jähriger Mann war am 20. Jänner allein im Skigebiet Bödele mit seinem Snowboard unterwegs. Als der deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Dornbirn einige Tage später nicht zu einem Termin erschienen ist, ist eine Abgängigkeitsanzeige erstattet worden. Zunächst lagen keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes vor.

Gebiet großflächig abgesucht

Mann dürfte sich verirrt haben

Bei einer weiteren Suchaktion am 8. Februar ist der Leichnam des Deutschen unterhalb der Bödelestraße in weglosem Gelände aufgefunden worden. Offenbar hat sich der Mann in dieses Gebiet verirrt und ist dort an Unterkühlung gestorben.