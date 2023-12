Snowboard-Unfall in Zürs: Sturz über Felswand auf Piste

Ein 42-jähriger Snowboarder aus Baden-Württemberg stürzte am Samstag über eine Felswand in Zürs und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am Samstag, den 16. Dezember 2023, ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein schwerer Unfall in Zürs. Ein 42-jähriger Snowboarder aus Baden-Württemberg fuhr auf der Piste 134 (Balmen) talwärts in Richtung Zürs. Er verließ den gesicherten Skiraum und übersah dabei offenbar den Martinsfelsen, eine etwa 8 Meter hohe Felswand. Eine Hinweistafel vor dem Felsen weist darauf hin, dass man den gesicherten Skiraum verlässt.