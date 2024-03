Snowboard: Hämmerle vor Dusek im Cross-Weltcup im Montafon

Österreichs Snowboarder haben am Sonntag beim Heim-Weltcup im Montafon einen Doppelsieg gefeiert.

Wie am Vortag setzte sich Alessandro Hämmerle durch, bei seinem insgesamt 18. Weltcupsieg gewann der Olympiasieger vor Weltmeister Jakob Dusek und dem Franzosen Merlin Surget. Bei den Frauen ging der Sieg durch Chloe Trespeuch an Frankreich, Pia Zerkhold landete auf Platz zehn. Das Saison-Finale findet nächstes Wochenende in Mount Saint-Anne (Kanada) statt.