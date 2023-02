Snowboard: Hämmerle lässt Weltcup nach Gehirnerschütterung aus

Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle lässt die WM-Generalprobe in Cortina d'Ampezzo am Samstag aus.

Er laboriert noch an den Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung, die er sich Mitte Jänner bei einem Trainingssturz auf der Reiteralm zugezogen hat. "Ich möchte unmittelbar vor der Weltmeisterschaft auch kein unnötiges Risiko eingehen, denn ein weiterer Sturz würde die Situation nur noch verschlimmern", erklärte der Vorarlberger in einer Verbandsaussendung.

Montafon. Von 19. Februar bis 5. März finden in Bakuriani (Georgien) die Snowboard-Weltmeisterschaften statt. Beim Weltcup in Cortina stehen für den ÖSV acht Männer sowie Pia Zerkhold bei den Frauen am Start.