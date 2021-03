Snowboard: Hämmerle verteidigt in Bakuriani seine Cross-Führung

Als Führender im Disziplinenweltcup ist Alessandro Hämmerle zur vorletzten Station im Snowboard-Cross-Weltcup angereist.

Nach Erfolgen in Valmalenco und auf der Reiteralm peilt der Vorarlberger in Bakuriani/Georgien am Donnerstag (8.00 Uhr Finale) den Hattrick an. Am Freitag (8.00 Uhr/beide live ORF Sport +) steigt das zweite Rennen, danach steht nur noch am 20. März das Weltcupfinale in Veysonnaz auf dem Programm.