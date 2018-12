Snooker vom Feinsten im Rankweiler Patricks

Snooker der Spitzenklasse ist beim 3-Kings-Open 2019 im Rankweiler Patrick Anfang Jänner garantiert.

Der 23-jährige Ross Muir aus Schottland wird zu Beginn des neuen Jahres erstmals in Rankweil zu bewundern sein. Und er scheint gut in Form zu sein, denn kurz vor Weihnachten konnte er bei seinem Heimturnier, den Scottish Open in Glasgow, zuerst den 3-Kings-Champion aus dem Jahre 2017, Alexander Ursenbacher (SUI), mit 4:1 und gleich darauf den Weltmeister des Jahres 2010, „The Thunder from Down Under“ Neil Robertson (AUS, Weltranglisten-Nr. 9), mit 4:2 in die Schranken weisen. Muir wird in Rankweil aber sein bestes Snooker aufbieten müssen, denn auch der Titelverteidiger aus Deutschland, Lukas Kleckers, hat sich angemeldet.