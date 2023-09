Snack-Automaten im Trend: Hier gibt's Takis, Buldak Ramen und Co.

Amerikanische Trend-Snacks und Getränke gibts dank Automaten-Shops im Ländle jetzt rund um die Uhr. VOL.AT hat sich einen davon angeschaut.

Amerikanische Snacks sind auch im Ländle beliebt. ©VOL.AT/Mayer

"Snackers Shop" in Lustenau

Auch in der Vorarlberger TikTok-Bubble kommt man an den Snack-Shops derzeit nicht vorbei. Immer wieder posten Jugendliche Videos von ihrem Abstecher in die Shops oder teilen ihrer Ausbeute aus den Automaten. Besonders oft ist in sozialen Netzwerken von den Standorten in Bludenz, Lustenau und Bregenz die Rede. VOL.AT hat kurzerhand im Lustenauer "Snackers Shop" vorbeigeschaut und sich so selbst ein Bild von den Selbstbedienungsläden gemacht.

Der "Snackers Shop" in Lustenau neben dem blauen Platz. ©VOL.AT/Mayer

Im Shop gibt es aktuell acht Automaten. ©VOL.AT/Mayer

Maik und Emanuel betreiben den Lustenauer und Bludenzer Standort von "Snackers Shop". ©VOL.AT/Mayer

Von Takis bis Mountain Dew

Maik und Emanuel sind das Team vom "Snackers Shop". "Wir sind Anfang letzten Sommer gestartet", erklärt Maik gegenüber VOL.AT. Mittlerweile gibt auch einen zweiten Shop in Bludenz. Sein Kollege Emanuel kam unterstützend dazu. Im Shop gibt es aktuell acht Automaten mit unterschiedlichsten Produkten: von Eistee über Softdrinks bis hin zu Spezialitäten aus Amerika und aller Welt. "Hier sind ganz beliebt die Takis", meint Emanuel. Die gerollten scharfen Chips aus Maismehl kennt man aus sozialen Medien, wie TikTok.

Takis kommen auch im Ländle gut an. ©VOL.AT/Mayer

Red Bull, Prime und Dr. Pepper gibt es ebenfalls. ©VOL.AT/Mayer

Es kann auch direkt im Geschäft konsumiert werden. ©VOL.AT/Mayer

Twinkie, Cheetos und Buldak Ramen

Auch der gehypte Energiedrink "Prime" und in Österreich nicht bekannte Sorten von "Red Bull" gibt es. "Dann haben wir noch ganz viel von Hostess", so Maik. Twinkies, Snowballs und Co. kennt man bei uns vor allem aus amerikanischen Filmen und Serien. Das Angebot reicht von Buldak Ramen über Reese's und Cheetos bis hin zu Dr. Pepper und Mountain Dew. Da die beiden nebenan einen kleinen CBD-Shop betreiben, gibt es auch einige wenige solche Produkte – etwa Hanfsüßigkeiten.

Maik beim Befüllen eines der Automaten. ©VOL.AT/Mayer

Video: "Snackers Shop" in Lustenau

self all Open preferences.

Das Kundenfeedback ist den beiden sehr wichtig. "Bei den Jugendlichen kommt es ganz gut an, da sie viel Auswahl haben, aber wir sind auch immer mit ihnen in Kontakt", verdeutlicht Emanuel. Sollte ein Produkt im Automat fehlen oder wünscht ein Kunde die Aufnahme eines neuen ins Sortiment, sind die beiden offen. Man könne sie entweder direkt im Shop ansprechen oder in sozialen Medien kontaktieren. "Dann probieren wir, das umzusetzen". Die Chefs haben selbst auch Lieblingsprodukte: Für Maik sind es "ganz klar" die Fruit Pies von Hostess, Emanuel mag "Cherry Vanille" Cola und Takis: "Die sind einfach unglaublich lecker", meint er. "Wir sind dran, andere Standorte zu planen. Als Nächstes wäre der Standort in Dornbirn geplant", verrät Maik abschließend.

Der Standort von "Snackers Shop" in Bludenz. ©handout/Snackers Shop

Automaten-Snack-Shops im Ländle

"Snackers Shop" gibt es derzeit zweimal in Vorarlberg – einmal in Lustenau (Kaiser-Franz-Josef-Straße 2) und ein zweites Mal in Bludenz (Bahnhofsstraße 11). Einen kleineren Snack-Automaten-Shop gibt es auch in Bregenz (Am Steinebach 8). In Hohenems gibt es zudem den "MiniMarkt" von Bischof Automaten (Schillerallee 1).