SMS Satteins ist die Hochburg im Faustball

Turniersieg bei den Burschen und Mädchen im Heimturnier zum Restart im Vorarlberger Schulsport.

SATTEINS. „Die Begeisterung und der Boom für die Randsportart Faustball im Schulsport ist spürbar und deutlich sichtbar. Die Spiele sind schon auf einem beachtlichen Niveau. Es herrscht eine wahre Aufbruchsstimmung“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer nach dem mehr als geglückten Restart im Faustballturnier auf dem Sportplatz Satteins. Als Auftakt in die neue Saison im Vorarlberger Schulsport präsentierten sich sechzehn Mannschaften und wussten mit starken Leistungen zu überzeugen. Nach vielen Monaten Zwangspause durch die weltweite Gesundheitskrise gab es wieder Faustball hautnah zum Anfassen. Speziell der Faustballsport wird an der Sportmittelschule Satteins seit Jahren großgeschrieben. Beim Restart setzten sich sowohl die Burschen und Mädchen aus der SMS Satteins vor den Alterskollegen aus Nenzing durch. In den letzten Jahren haben sich die Schulen in Satteins und in Nenzing mit ihren sehr engagierten Sportlehrern als die Hochburgen im Faustball im Schulsport herauskristallisiert. Bei den landesweiten Titelkämpfen sind die beiden Nachbarn im Oberland auch klar in der Favoritenrolle. Für die Mittelschule Klaus steht das Faustballspielen auch ganz weit oben. Jedes Jahr nehmen hunderte junge Sportler der Sekundarstufe I und II an Schul-Bewerben im Faustball teil. Die Spiele finden immer im Frühjahr an mehreren Orten statt. Seit Jahrzehnten organisiert Helmut Pfanner als Schulsport-Landesreferenz diese Wettkämpfe mustergültig. VN-TK