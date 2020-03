SMS Rankweil West kämpft gegen Bregenz um Landestitel

Im Basketball-Finale der Mädchen kommt es einmal mehr zum Duell zwischen den Sportmittelschulen aus Rankweil und Bregenz-Schendlingen.

Das Landesfinale des UNIQA-Basketball-Schulcups findet auch in diesem Jahr, fast schon traditionell, in der Feldkircher Reichenfeldhalle statt. Neben den etablierten Teams der Sportmittelschulen aus Bregenz und Rankweil, spielt heuer ein Überraschungsteam um den Titel mit.

Das Finale der Burschen wird in diesem Jahr zu einem Bregenzer Stadtderby. Während sich das von Oliver Dünser betreute Team der Sportmittelschule Schendlingen zum vierten Mal in Folge für das Finale qualifizierte, steht mit dem Gymnasium Gallusstraße etwas überraschend ein Neuling im Endspiel. Die Mannschaft von Christian Jandorek gilt jedoch nicht unbedingt als Außenseiter, wusste sie doch in der Vorrunde mit ihrer athletischen Spielweise und großem Einsatz zu überzeugen.