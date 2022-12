SMS Rankweil-West ist im Basketball-"Fieber"

Rankweiler Schüler wollen bei der Premiere 3x3 Basketball School Jam“ im Bundesfinale in Wien dabei sein.

RANKWEIL. Die Sportmittelschule Rankweil-West ist seit vielen Jahrzehnten eine fixe Größe im Basketball-Schulsport. Ein großer Verdienst an den sportlichen Erfolgen auf Bundes- und Landesebene hat Pädagoge Peter Lins. Seit dreißig Jahren unterrichtet der Altenstädter an der Sporthauptschule Rankweil West und ist der große Macher in dieser Sportart Basketball. Achtzehn Mal wurde die SMS Rankweil-West Landesmeister im Basketball. Gleich vier Mal erreichten die Rankweiler Schüler in den Bundestitelkämpfen den undankbaren vierten Endrang. Heuer gab es erstmals den sensationellen dritten Platz auf nationaler Ebene. Für die SMS Rankweil-West sind diese positiven Zahlen ein harter Lohn einer knochenharten Arbeit in den letzten Jahrzehnten. Rankweil tritt immer ohne Vereinsspielerinnen und ohne Profitrainer an, während der Osten Österreichs sogar Spitzentalente aus dem rot-weiß-roten Nationalteam einsetzt. In Rankweil herrscht seit kurzem noch mehr Aufbruchsstimmung. Im neuen Schuljahr wird erstmals der neue Wettbewerb 3x3 Basketball durchgeführt. Der „3x3 Basketball School Jam“ ist ein bewegungsintensiver Ballsportbewerb mit einfachen Regeln, mit gezielter Förderung sozialer sowie persönlichkeitsbildender Kompetenzen, lässt sich ideal in den Sportunterricht einbauen und ist zudem als Klassenwettkampf konzipiert, um möglichst viele Schüler für Bewegung und Sport zu begeistern. In den Kategorien Mini (1./2. Klasse Mittelschule) und Maxi (3./4. Klasse Mittelschule) für Mädchen und Burschen hat auch die SMS Rankweil-West eine große Chance das Ticket für die Bundesmeisterschaften vom 31. Mai bis 2. Juni nächsten Jahres am Rathausplatz in der Bundeshauptstadt Wien zu lösen. Rankweil nimmt mit allen vier Sportklassen am A-Pool teil, wo es zuerst um die Qualifikation zur BM gehen wird. Seit dem Schulstart im September ist in Rankweil das Basketball-Fieber ausgebrochen. Für die Trainer Peter Lins, Markus Lins, Hannes Khüny, Sandor Kanyasi und Judith Mößler-Berchtold steht der Basketballsport in den Turnstunden an der Mittelschule Rankweil in der Gegenwart und in naher Zukunft ganz klar im Mittelpunkt. Den arrivierten Spielerpersönlichkeiten Julia Marte, Elina Türtscher und Anna Lena Profunser werden bei der Premiere 3x3 Basketball-Challenge die größten Chancen für eine Finalteilnahme in Wien eingeräumt. Die Erwartungen und Ziele sind nach dem letztjährigen Stockerlplatz mit der Mannschaft recht hoch gesteckt. Sieben Spielerinnen aus dem Vorjahr sind auch heuer noch spielberechtigt. Die Hoffnungen auf den Sieg im Basketball-Landesfinale sind intakt. Viele Mädchen wie Annika Bertschler, Lina Cvetkovic, Leah Dünser, Lea Ellensohn, Alica Hammerer, Nomi Märh, Luisa Marte, Klara Schlömmer, Marie Moosbrugger und Jessica Rhomberg haben die Qualität um die Teilnahme am großen Finale zu schaffen.TK