SMS Rankweil West holt sensationell Bronze im Handball

RANKWEIL. Die Sportmittelschule Rankweil West schwebt auf Wolke sieben. Das mit Abstand erfolgreichste Schuljahr aus sportlicher Sicht geht für die Verantwortlichen rund um Direktor Stefan Lutz-Marte zu Ende. Nach der Silbermedaille im Basketball bei den Bundestitelkämpfen gewann die Mannschaft von den Trainern Christina Längle und Johannes Khüny nun auch im österreichischen Junior Handball Schulcup in Radstadt in Salzburg sensationell die Bronzene. Hinter dem Sportgymnasium Klagenfurt/Lerchenfeld und SMS Kitzbühel wurden die Rankweiler Schüler mit Daniel Pfister, Eliah Bolter, Marco Summer, Paul Lampert, David Seifert, Timo Bischof, Mert Özkan, Paul Lins, Damjan Jovic und Talha Caliskan Dritter. Schon im Vorfeld der Bundesmeisterschaften nahm die SMS Rankweil West als Vizelandesmeister und Zweiter Endrang in der Regionalmeisterschaft West zwei große Hürden. Gut vorbereitet, allerdings bedingt durch einen großen Aderlass – Stammtorhüter Daniel Pfister hatte sich im Vorfeld des Turniers unglücklicherweise den Unterarm gebrochen – war die Mannschaft mit ungewissen Erwartungen nach Salzburg angereist. Durch tolle und kampfbetonte Spiele, vor allem gegen die direkten Konkurrenten um den dritten Endrang, dem BRG Wien (10:8) sowie dem Sportgymnasium Maria Enzersdorf in Niederösterreich (13:8), konnten die Rankweiler die Heimreise erneut mit Edelmetall im Gepäck antreten. Schon im Vorjahr hat Rankweil im Handball auf Bundesebene Silber geholt. Im Rahmen der großen Feier im Landhaus in Bregenz am 29. Juni werden die erfolgreichen Handballer und Basketballer von Politiker bei einem Festakt gebührende geehrt.VN-TK