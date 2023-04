SMS Bregenz-Schendlingen hat die Chance auf das Double

In der Vorarlberger Landeshauptstadt gehen die Handball Bundesmeisterschaften in Szene.

Von 25. – 27. April und damit wenige Tage vor dem letzten Spiel in der EURO-Quali von Österreichs Handball Männer Nationalteam in Bregenz, steigt in der Festspielstadt die 41. Bundesmeisterschaft im Handball Schulcup 2023 der Mädchen und Burschen. Gastgeber SMS Bregenz Schendlingen, das BRG Wien 22 Bernoulli Gymnasium, die MS Ferlach aus Kärnten wie auch das BG/BRG/BORG Oberschützen aus dem Burgenland haben die Chance auf das begehrte Double – also den Titel sowohl bei den Schülerinnen als auch den Schülern.

Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag steht die Gruppenphase an. Dabei spielt jeder gegen jeden einmal, die Top zwei bei den Schülern qualifizieren sich für das Halbfinale. Da sich bei den Schülerinnen die Vorrunde auf drei Gruppen (A,B,C) aufteilt, in denen ebenfalls jeder gegen jeden einmal spielt, qualifizieren sich die Top 2 für die Hauptrunde, während die drei Gruppendritten in einer Dreier-Gruppe um die Plätze 7 bis 9 spielen. Die Hauptrunde teilt sich abermals in zwei Dreiergruppen (D,E) auf, in denen jeder gegen jedenspielt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten stehen im Halbfinale, die Gruppendritten spielen um Platz 5.