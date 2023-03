SMS-Betrüger ergaunerten in zwei Fällen über 4.000 Euro

In Vorarlberg sind ein 78-Jähriger und eine 48-Jährige Opfer von Betrügern geworden.

Der Senior aus Dornbirn überwies seinem angeblichen Sohn insgesamt 3.831 Euro auf ein deutsches Konto, die Frau tätigte eine Überweisung in Höhe von 387 Euro an das Finanzamt, wie sie glaubte. In beiden Fällen wurden die Geschädigten per SMS kontaktiert, informierte die Polizei.