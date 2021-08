"Smog-Turm" soll für saubere Luft in Neu Delhi sorgen

Die indische Hauptstadt Neu Delhi will die notorische Luftverschmutzung, die über der Stadt liegt, mit dem "Smog-Turm" bekämpfen. "Heute ist ein großer Tag für Delhi in seinem Kampf für klare Luft und gegen Luftverschmutzung", sagte Neu Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal nach der Einweihung der Maschine, mit deren Hilfe die Luftverschmutzung um die Hälfte reduziert werden soll.

2019 veröffentlichte das Wissenschaftsmagazin "The Lancet" einen Beitrag, nach dem 2020 in Indien 1,67 Millionen Todesfälle auf Luftverschmutzung zurückzuführen waren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befinden sich 14 von 15 Städten mit der weltweit stärksten Luftverschmutzung in Indien.