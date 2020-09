"Smart Home" und "Social Living"

Die Digitalisierung hat auch längst die eigenen vier Wände erreicht: Graziella Hefel über aktuelle Trends im „Smart Home“.

Futuristisch: Terminal V

Video I - Graziella Hefel im ausführlichen VOL.AT-Interview

„Bei uns fängt die Digitalisierung lange vor dem Wohnungskauf an“, informiert Graziella Hefel vom gleichnamigen Wohnbau- Unternehmen in Lauterach im VOL.AT-Interview. „Unser Terminal V ist unser Smart Home“, sagt die Geschäftsführerin von Hefel Wohnbau. Hier können Kunden schon vor dem Baubeginn die Aussicht von der zukünftigen Terrasse checken, sehen, wie der Lichteinfall bei hohem Sonnenstand am Mittag ist und vieles mehr.

Vorreiter in Vorarlberg

Noch bevor Apple mit dem iPhone und iPad eine digitale Revolution auslöste und einen wichtigen Baustein für „Smart Homes“ beisteuerte, stattete Hefel im Jahr 2003 seine Kunden schon mit eigenen Tablets („SIM-Pads“) aus. „Hier konnten sie über den digitalen Wohnungsgrundriss die Lichter und Jalousien steuern und in Kooperation mit VOL.AT gab es eine e-living-Plattform“, erinnert sich Geschäftsführerin Graziella Hefel zurück. „Hier gab es tagesaktuelle Infos durch Vorarlberg Online wie zum Beispiel das Wetter und auch Projektinfos – ähnlich wie auf einem Schwarzen Brett in einer Wohnanlage – nur in digitaler Form.“

Video II - Digitalisierung im Wohnbau - die Anfänge

"Hightech-Home à la Bill Gates"

Podcast mit Graziella Hefel

Roboter im Einsatz

„So wie wir bereits vor 20 Jahren mit Internetstandleitungen, strukturierter Verkabelung, Bus-System und eigenem „Tablet“ an die Technologisierung in den eigenen vier Wänden geglaubt haben, sind wir überzeugt, dass die Robotik in wenigen Jahren noch viel stärker Einzug halten wird“, gibt Hefel einen Ausblick. Es gebe schon viele kleine „Roboter- Helferlein“ im Haushalt, angefangen vom Staubsauger bis hin zum Fensterreinigungsroboter. „Ich denke, dass das nahtlos in den Bereich der humanoiden Roboter übergehen wird“, ist Hefel überzeugt. Und mit „Pepper“ hat das innovative Lauteracher Wohnbauunternehmen bereits einen Roboter im Einsatz.