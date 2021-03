Slowakischer Finanzminister löst Premier ab

In der Slowakei kommt es zu einer Regierungsumbildung. Ministerpräsident Igor Matovic gibt am Dienstag seinen Posten auf und soll vom bisherigen Finanzminister Eduard Heger abgelöst werden.

Heger gehört wie Matovic der Partei Olano an, der stärksten Kraft in der Koalitionsregierung. In dem Bündnis hatte es wiederholt Streit über den Führungsstil von Matovic gegeben. Das Fass zum Überlaufen brachte dann, dass Matovic gegen einen Beschluss der eigenen Regierung den Corona-Impfstoff Sputnik V aus Russland bestellte und die erste Lieferung persönlich am Flughafen abholte.