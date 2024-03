Slow Food Vorarlberg präsentierte das Jahresprogramm 2024

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Slow Food Vorarlberg am 29. Februar im Gasthaus Schäfle, Rankweil, stellte der Vorstand das Jahresprogramm 2024 vor. Von März bis November sind für Mitglieder und Interessent:innen wieder zahlreiche Exkursionen zu Produzent:innen und Produktveredler:innen geplant.

Viele Veranstaltungen - auch für Interessent:innen

Auf dem Programm stehen Besuche bei Metzler Molke, der Bäckerei Backstube in Bludenz, bei Fleischdelikatessen Jogi, in der Kaffeerösterei Trevo in Bezau sowie bei den Steinschafen auf Verner´s Hof in Bartholomäberg und ein Fermentier-Workshop mit Sanjay Bösch. Die Exkursionen ermöglichen im persönlichen Austausch mit den Herstellern einen unmittelbaren Einblick in sorgfältige Produktionsweisen und die Veredelung wertvoller Lebensmittel.