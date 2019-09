Slogan des Einbrechers: Ändere deine Einstellung

Aufschrift auf seinem Pullover werde er beherzigen, versprach der zu einer Haftstrafe verurteilte Angeklagte.

Unbescholten und geständig

Der unbescholtene und geständige Bosnier wurde am Landesgericht Feldkirch wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls in ein Firmengebäude im Unterland zu einer teilbedingten Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil einen Monat.

Kriminaltouristen

Das österreichische Kind des Zweitangeklagten hat in den Armen seiner Mutter vor dem Gerichtssaal auf seinen Vater gewartet. Der Zweitangeklagte, der in Bosnien lebt, hat auch noch je ein Kind in Kroatien und Frankreich. Wegen Geldproblemen habe er den Firmeneinbruch verübt, sagte der 34-Jährige. Er habe sich dazu beim Frühstück entschlossen. Sein kleiner österreichischer Sohn habe einen Pudding gegessen und noch Appetit auf einen zweiten gehabt. Im Kühlschrank sei aber kein Pudding mehr gewesen. Deshalb habe er sich illegal Geld besorgen wollen – was allerdings misslang.