Slivnik beendet seine aktive Karriere

EHC Lustenau muss künftig auf einen starken Crack verzichten.

Seine Karriere begann der in Jesenice geborene Verteidiger beim Villacher SV, mit dem er auch Meister in der EBEL wurde. Nach einem Jahr in seiner Heimat Slowenien bei Jesenice kehrte er nach Österreich zurück und heuerte bei den Bulldogs Dornbirn an. Im Jahr 2013 wechselte er zuerst auf Leihbasis nach Lustenau, ehe er eine Saison später fix beim EHC Lustenau unter Vertrag genommen wurde. Seit dieser Zeit war er ein solider und aufopfernd kämpfender Verteidiger, der immer das Beste für seine Mannschaft gegeben hat.