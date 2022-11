Slalom-Elite wartet in Levi auf späten Auftakt

Mit vierwöchiger Verspätung sollte es dieses Wochenende mit den ersten alpinen Weltcup-Skirennen der Frauen in der neuen Saison klappen.

Nach den Absagen des Riesentorlaufs in Sölden, der beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia und des Parallel-Rennens in Lech/Zürs sind die in Levi angesetzten Slaloms (ab 10.00 bzw. 10.15 Uhr MEZ) seit Freitag bestätigt.