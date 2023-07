"Sky Shield"-Streit: Edtstadler erklärt Kickl die Neutralität

Die Debatte um die geplante Beteiligung Österreichs an der europäischen Luftverteidigungsinitiative "Sky Shield" geht weiter. Laut Verteidigungsministerium ist allerdings noch vieles unklar.

Zunächst will Österreich die Teilnahme unterzeichnen, erst danach gebe es Gespräche, was Österreich zu dieser "Beschaffungsinitiative" konkret beitragen kann, sagte eine Sprecherin am Montag gegenüber der APA.