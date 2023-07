Skurril: Hochzeits-Catering von McDonald's?

Für Schnäppchenjäger gibt es jetzt ein ganz besonderes Hochzeitsmenü: In Jakarta wird ein McDonald's-Hochzeitspaket angeboten. Sollte sich die Idee als erfolgreich erweisen, könnte das außergewöhnliche Hochzeits-Catering auch weltweit eingeführt werden.

Hochzeiten brauchen für gewöhnlich eine Menge Planung, Nerven und Geld. Für Sparfüchse gibt es in Indonesien jetzt ein McDonald's-Hochzeitspaket. Die günstige Alternative für das Hochzeits-Catering soll umgerechnet etwa 200 Euro kosten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Bald weltweit?

Für einen Aufpreis gebe es laut dem indonesischen Leiter der Unternehmenskommunikation sogar Essensstände, die in der jeweiligen Hochzeitslocation aufgebaut werden können, wie die britische Tageszeitung "Sun" berichtet. Das Hochzeitspaket sei nicht für das Abhalten einer Hochzeit in einem McDonald's-Restaurant gedacht, sondern als Catering und ist derzeit nur in Jakarta (Indonesien) erhältlich. Laut "Sun" könnte die Idee aber bald auch weltweit umgesetzt werden, wenn sie sich als erfolgreich erweist.