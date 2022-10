Skurril: Ed Sheeran verschenkt Penisstatuen

Ed Sheeran (31) ist alles andere als ein Skandalstar, dennoch scheint er ein schräger Vogel zu sein. Offenbar verschenkt er nämlich gern etwas ungewöhnliche Geschenke.

Riesen Marmor-Penis für Sam Smith

Grammygewinner Sam Smith (30) erzählte in der Show von Sängerin Kelly Clarkson (40), von Sheeran mit ein ganz besonderes Geschenk überrascht worden zu sein: "Es ist ein zwei Meter großer Marmor-Penis, der zwei Tonnen wiegt, und er musste mit einem Kran in mein Haus gehoben werden". Smith nahm das Ganze anfangs nicht ernst: "Ich dachte, das sei ein Witz."

Auf Nachfrage der etwas verblüfften Kelly Clarkson meinte das Gesangstalent zudem: "Ich will daraus einen Springbrunnen machen, auch wenn das vermutlich schwer umzusetzen sein wird."

Auch Elton John hat einen

Ein Geburtstagsgeschenk mit Folgen

Mittlerweile hat sich auch Ed Sheeran zu seiner etwas andere Geschenkidee geäußert: In der Late-Night-Show von Stephen Colbert erklärte er, dass Elton John ihm ständig komische Geschenke mache, zu denen er im Fernsehen nichts Genaueres sagen könne. Es handle sich aber wohl um "sexuelle Objekte". Also schenkte Sheeran dem Weltstar zum Geburtstag einen großen Marmor-Penis, der dafür extra gemeißelt wurde.

Dabei ließ Sheeran gleich mehrere Varianten anfertigen. Als die Presse dann davon Wind bekam, wurde er von Interviewern ständig gefragt, ob sie auch einen haben könnten, also ließ er noch mehr machen. Als Sam Smith ihn dann Zuhause besuchte und eines der ungewöhnlichen Kunstwerke zu Gesicht bekam, gab es gleich die nächste Anfrage. Auf Sheerans Nachfrage, spezifierte Smith seine wohl nicht ganz ernst gemeinte "Bestellung" noch: "Einer, der so groß ist, wie ich. Einer, der zwei Meter hoch ist." Also erfüllte Sheeran diesen Wunsch.