Kunstausstellung mit Werken von Anton ASTY Sutterlüty in Langenegg.

Langenegg. Unter dem Titel „Skulpturen im Labyrinth“ findet am Mittwoch, 26. Oktober von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung der Werke von Anton ASTY Sutterlüty in seinem Haus in Mühlhalden 40 in Langenegg statt. Seit 26 Jahren gibt es die ASTY-Holzkunst. Zahlreiche Werke wie Skulpturen, der Werkkatalog, das Skizzenbuch und gerahmte Skizzen können an diesem Tag der offenen Tür bewundert und auch erworben werden. Lesungen und Spielaktionen runden das Programm ab.