Skulptur von Jeff Koons für Rekordpreis versteigert

Eine Kaninchenskulptur des US-Künstlers Jeff Koons hat bei einer Versteigerung in New York einen Rekordpreis erzielt.

Neuer Rekordpreis

Damit wurde der bisherige Rekordpreis für ein Werk eines lebenden Künstlers erneut übertroffen. Den Rekord hielt zuletzt ein Gemälde des britischen Malers David Hockney. “Portrait of an Artist (Pool with two figures)” war im November, ebenfalls bei Christie’s in New York, für rund 90,3 Mio. Dollar versteigert worden.