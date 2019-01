Skispringen: Spekulationen um Schuster-Engagement in Österreich

Die Zukunft der Skisprungtrainer Werner Schuster und Stefan Horngacher ist wegen ihrer auslaufenden Verträge bei der Vierschanzentournee zum Thema geworden.

Der aus Vorarlberg stammende deutsche Bundestrainer Schuster steht laut DSV-Angaben in konkreten Gesprächen über eine Verlängerung. Die private Situation des 49-jährigen Wahl-Tirolers könnte aber auf eine Rückkehr zum ÖSV hindeuten.

Sein jüngerer, zwölfjähriger Sohn sage, ‘der Vater ist im Winter halt in Fernsehen’. Der kenne gar nichts anderes und das seien Belastungen, hatte Schuster vor dem Tourneebeginn erklärt. Er führt das erfolgreiche deutsche Team seit 2008. Eine Verlängerung komme für ihn nur längerfristig infrage, sagte der gebürtige Kleinwalsertaler. “Ich stehe für Seriosität, für langfristige Projekte. Es hilft der Mannschaft nichts, wenn ich für ein Jahr oder so verlängere.”

DSV will Schuster halten

Der DSV will Schuster jedenfalls halten. “Wir befinden uns in sehr konstruktiven Gesprächen. Diese haben einen sehr guten Stand erreicht”, sagte der Sportliche Leiter Horst Hüttel am Donnerstag der APA. Während der Tournee seien die Verhandlungen ausgesetzt worden.