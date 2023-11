Skihütte in Damüls meldet Konkurs mit 1,3 Millionen Schulden an

Das Konkursverfahren für die beliebte Skihütte "Sunnegg" in Damüls im Bregenzerwald wurde am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Mit Verbindlichkeiten von rund 1,3 Millionen Euro steht der Betrieb nun vor unsicheren Zeiten.

Die Besitzerin der Skihütte "Sunnegg" in Damüls sieht sich mit einem eröffneten Konkursverfahren konfrontiert. Das Landesgericht Feldkirch hat das Verfahren eingeleitet, nachdem der Kreditschutzverband KSV1890 die Verbindlichkeiten des Betriebs auf etwa 1,3 Millionen Euro bezifferte.

Keine Mitarbeiter gemeldet

Ursachen der Insolvenz noch unklar

Die genauen Gründe, die zu der finanziellen Schieflage führten, sind bislang nicht bekannt. In Kooperation mit der Insolvenzverwaltung wird derzeit an der Klärung gearbeitet. Es steht noch aus, ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortsetzen kann. Eine Entscheidung hierzu wird von der Insolvenzverwaltung in Kürze getroffen, wie aus einer Mitteilung des KSV1870 hervorgeht.