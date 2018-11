Skigebiet Lech Zürs startet in den Winter

Lech Zürs startet am kommenden Freitag mit einigen Liften und Bahnen in den Skiwinter.

Möglich machen dies die derzeit winterlichen Temperaturen sowie Beschneiungs- und Pistenteams, die zurzeit rund um die Uhr im Einsatz sind. Direkt neben der Skipiste wird es gleich zum Saisonstart stimmungsvoll – am Samstag, 01. Dezember gibt die Frankfurterin Namika im Rahmen des Radio 7 Events „Snow, Stars & Barbecue“ ein Konzert in der Rud-Alpe. Vom 30.11. bis 01.12.2018 findet die „Snow & Safety Conference“ statt, welche ein umfangreiches Programm zu Thema Sicherheit am Berg bietet. „Arlberg Weinberg “ (04.12. – 08.12) soll in einem neuen Programm Genuss mit Weinkultur verschmelzen. Und das preisgekrönte Multimedia Event „Fantastic Gondolas“ verwandelt am 08. Dezember die Gondeln der Rüfikopf-Seilbahn wieder in schwebende Dancefloors. Dieses Jahr NEU: am 07. Dezember steigt schon eine Pre-Party in der Postgarage.