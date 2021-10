Skifahren in Vorarlberg: 3G, 2G - wo gilt was?

Landesrat Christian Gantner sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die geltenden Corona-Regeln in den Skigebieten.

Wer kontrolliert die 3G-Regeln in den Skigebieten?

"Unsere Betriebe wissen, auf was sie sich einstellen müssen", stellt Gantner in Bezug auf den vorgestellten Winterkodex klar. Mit den aktuellen Rahmenbedingungen könne nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich ein Winter stattfinden.