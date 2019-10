Skifahren auf einer Müllverbrennungsanlage

Die grünen Plastikmatten liegen, der Skilift fährt: Auf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen ist alles bereit für die erste Abfahrt.

Schneesport ohne Schnee

Nach monatelanger Verzögerung soll die Piste auf dem schrägen Dach der Anlage Amager Bakke am Freitag offiziell eröffnet werden. Bürgermeister Frank Jensen hat sich angemeldet, ein paar Ski-Profis der dänischen Nationalmannschaft werden am Nachmittag gemeinsam mit den Architekten als Erste die 450 Meter lange Strecke herunterfahren - dann sind 70 ausgewählte Wintersportfreunde dran. "Es ist eine Art Übergabe von offizieller Seite an die Bevölkerung von Kopenhagen", sagt Cecilie Nielsen von der Betreiberfirma CopenHill. Am gesamten Wochenende sind Veranstaltungen rund um die Eröffnung geplant.