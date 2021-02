Skibergsteiger Daniel Zugg wird Zweiter im Weltcup

Der Montafoner steht im Sprintrennen in Frankreich sensationell auf dem Podest

Silber für Daniel Zugg beim Skibergsteiger Weltcup in Flaine (FRA)

Nach seiner Verletzung letzten Sommer ist der St. Gallenkirchner Daniel Zugg zurück in Bestform. Beim Sprintrennen wird er am Samstag Zweiter in einem starken Starterfeld.

Zugg wird Zweiter

Die internationale Konkurrenz im Rennen am Samstag war stark: 52 Athleten kämpften in der Klasse der Senior Herren um eine Medaille. Für Daniel Zugg ging sich im Sprint trotz eines gebrochenen Skischuhs im Halbfinale ein zweiter Platz aus, der seine Medaillensammlung im Sprint komplettierte. Zugg zeigte in allen Läufen des Renntages fabelhafte Leistungen und stieg in jeder Runde weiter auf, bis er mit der Weltspitze im Finale am Start stand. Von seinem Erfolg zeigt er sich etwas überrascht:

„Ich bin eigentlich mit gemischten Gefühlen angereist, weil ich in letzter Zeit vom Training für die Individuals ziemlich geschlaucht war und ich in den Abfahrten die Kraft noch nicht so hatte wie in den letzten Jahren. Aber meine Teamkollegen haben mich in den letzten Tagen sehr gepusht und aufgemuntert. Ich war froh, dass ich nach den Problemen für das Finale noch meinen Schuh wechseln konnte und habe dort dann alles gegeben.“

Für die kommenden Rennen ist Zugg sehr motiviert: „Bald sind die Weltmeisterschaften, ich habe eine gute Form und werde jetzt noch ein bisschen an den Feinheiten arbeiten.“

Auch die anderen Österreicher sind weit vorne

In der Nachwuchsklasse U20 gingen bei den Herren drei Österreicher an den Start. Einen tollen Erfolg verzeichnet der Kärntner Paul Verbnjak mit seinem 3. Platz. Für den Tiroler Andreas Mayer geht sich, nachdem er im Semifinale ausscheidet, der 8. Platz aus. Julian Tritscher aus der Steiermark verpasst ebenfalls den Einzug ins Finale, schafft es aber mit Rang 10 noch in die Top-Ten der Weltspitze.

Bei den Damen der Seniorenklasse war für Österreich die Tirolerin Stephanie Kröll am Start, sie erreicht im Sprint Rang 21. Die Senior Herren waren durch einen weiteren Vorarlberger vertreten, Daniel Ganahl. Ihm gelingt es nicht, das Finale zu erreichen und er beendet das Sprintrennen in Flaine auf Rang 23.

Nächster Weltcup im Rahmen der Marmotta Trophy (ITA)

Die nächste Station des ISMF Weltcupzirkus ist das italienische Martelltal. Dort werden die AthletInnen am 20. und 21. Februar 2021 in einem Sprint und einem Individualrennen wieder um Podiumsplätze kämpfen. Wir werden wie in gewohnter Weise während der Rennen einen LIVE-Ticker auf www.skimo.at betreuen und im Anschluss an das Rennen mittels einer Presseaussendung berichten.(Bettina Nussbaumer)