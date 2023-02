Ski-WM: Feller erwartet "schwierigsten Slalom der Saison"

Österreich hat nur noch eine Chance auf eine Goldmedaille bei den 47. Alpin-Weltmeisterschaften. Am Sonntag (10.00 und 13.30 Uhr/live ORF 1) findet der Slalom der Männer in Courchevel statt.

Der ÖSV schickt am Sonntagdas Quartett Manuel Feller, Marco Schwarz, Fabio Gstrein und Adrian Pertl ins Rennen.

Im Grande Finale von Courchevel wird ein würdiger Slalom-Weltmeister gekürt werden. Dieser Ansicht ist ÖSV-Star Manuel Feller, der für Sonntag (10.00/13.30 Uhr) eine immense Herausforderung auf sich zukommen sieht. "Es war der schwierigste Riesentorlauf der Saison, und ich glaube, es wird der schwierigste Slalom in dieser Saison", sagte der Tiroler am Freitag nach seinem Ausfall im Riesentorlauf.

Schattige Eispiste zwingt selbst die Allerbesten zu Fehlern

Courchevel. Die schattige Eispiste namens "L'Eclipse" (Finsternis) zwingt selbst die Allerbesten zu Fehlern, hat es Läufern und Zuschauern aber angetan. "Definitiv WM-würdig" (Feller), lautet eigentlich quer durch alle Sparten der Befund. Plusgrade - teils im zweistelligen Bereich - in den vergangenen Tagen änderten nichts an einem unverändert harten, manchmal spiegelglatten Untergrund. Die Verantwortlichen haben erfolgreich mit großflächigem Wasser und Salz-Einsatz gegengesteuert.

"Der Plan steht"

Feller betonte, materialtechnisch vorbereitet zu sein. "Man kann sich immer vertun, aber der Plan steht", sagte der 30-Jährige zu seinem Set-up. "Es wird an meinem Skifahren liegen." Gut möglich, dass mit Top-Leistungen auch Läufer mit höheren Nummern noch nach vorne schießen werden. "Es wird sicher ein faires Rennen von der Piste her", erwartete Feller einen runden Abschluss der WM in Frankreich.