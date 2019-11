Ski-Weltcup im Liveticker: Hirschbühl wird als bester Österreicher 7.

Der Vorarlberger fuhr nicht schlecht, doch es fehlte im Mittelteil das letzte Quäntchen. Der Sieg geht an Henrik Kristoffersen.

Der Norweger Henrik Kristoffersen hat den ersten Slalom der neuen Ski-Weltcup-Saison gewonnen. Der 25-Jährige holte am Sonntag in Levi den 19. Weltcupsieg seiner Karriere, den 16. im Slalom. Kristoffersen setzte sich in Finnland 0,09 Sekunden vor dem französischen Halbzeit-Führenden Clement Noel durch. Dahinter folgten die Schweizer Daniel Yule und Ramon Zenhäusern.