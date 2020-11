Ski und Snowboard WC im Montafon verschoben

Mitte Jänner 2021 werden am Hochjoch in Schruns erneut die Besten der Besten im Ski Cross und des Snowboard Cross um Weltcupsiege kämpfen.

Aufgrund der aktuellen Schneelage und der gleichzeitig sehr stabilen Wettervorhersage für die kommenden Tage, wird der Ski und Snowboardcross Weltcup in Montafon auf Jänner 2021 verschoben. In gemeinsamer Abstimmung mit dem Österreichischen Skiverband und der FIS wurde beschlossen, den Weltcup um einen Monat zu verschieben. Somit werden am 15. und 16. Jänner 2021 am Hochjoch erneut die Besten der Besten um die Podestplätze des AUDI FIS Ski Cross Weltcup und des FIS Snowboard Cross Weltcup im Montafon kämpfen.