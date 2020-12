Ski- und Snowboard-Cross-Weltcups im Montafon abgesagt

Die ursprünglich für Anfang Dezember geplant gewesenen Weltcuprennen im Ski-Cross- und Snowboard-Cross im Montafon sind nun endgültig abgesagt worden.

Wie die Verantwortlichen am Dienstag bekannt gaben, können die Konkurrenzen auch an den Ersatzterminen im Jänner nicht stattfinden. Die Gründe dafür seien die aktuelle Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung für Spitzensport-Veranstaltungen und der gleichzeitig laufende tägliche Skibetrieb mit seinen zahlreichen Auflagen.

Fehlende Planungssicherheit

"Die fehlende Planungssicherheit in Zeiten von Covid-19, die Gesamtverantwortung für den Tourismus im Tal und der steigende mediale Druck im dritten harten Lockdown waren schlussendlich für die Absage ausschlaggebend", meinte Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon und OK-Präsident. Es gebe aktuell zwar genügend Schnee für den Weltcup, aber durch wöchentlich neue Rahmenbedingungen werde der gesamte Fokus darauf gelegt, einen sicheren Skibetrieb am Berg sicherstellen zu können, hieß es in einer Mitteilung.