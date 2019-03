Exklusives Gewinnspiel für Ländlepunkte-Sammler: Wir verlosen einen Ski-Tag mit Weltcup-Legende Marc Girardelli in Warth/Schröcken.

Marc Girardelli ist einer von nur fünf Skirennfahrern, der in allen Disziplinen (Slalom, RTL, Super G, Abfahrt, Kombination) Weltcup-Siege einfahren konnten. Das schaffte nicht einmal Marcel Hirscher. Der Vorarlberger, der den Gesamt-Weltcup insgesamt fünfmal gewinnen konnte, gehört damit zu den erfolgreichsten Skirennläufern aller Zeiten. Zudem ist „Gira“ noch mehrfacher Weltmeister. Er holte bei Ski-Weltmeisterschaften vier Gold-Medaillen, vier Silber-Medaillen und vier Bronzene. Weiters kann er noch auf zwei Silber-Medaillen bei Olympischen Spielen verweisen.

Exklusiv für die Sammler von VOL.AT-Ländlepunkten haben wir ein besonderes Gewinnspiel: Zwei Ländlepunkte-Sammler können – jeweils mit Begleitung – einen Ski-Tag mit Marc Girardelli in Warth/Schröcken gewinnen. Auf die Gewinner wartet aber nicht nur ein einzigartiger Tag mit der Vorarlberger Ski-Legende und Ski-Pässen, sondern wir packen natürlich auch noch einen Gutschein für die Verpflegung oben drauf.

Am 18. oder 19. April 2019 wird sich Marc Girardelli Zeit für die Gewinner nehmen. Deshalb bitten wir dich, im untenstehenden Teilnahmeformular anzugeben, an welchem Tag du Zeit hast.

Ski Arlberg: 305 Pisten-Kilometer

Falls „Frau Holle“ auch noch ihre Ländlepunkte einlöst, steht einem Ski-Tag bei Kaiserwetter im traumhaften Warth/Schröcken nichts mehr im Wege. Warth und Schröcken liegen im größten Skigebiet Österreichs. Am Arlberg erwarten unsere Gewinner rund 305 Pistenkilometer, legendäre Freeride-Hänge und familiäre Gastlichkeit. Empfehlenswert ist auch ein Besuch der „Hall of Fame” an der Bergstation der Flexenbahn. Diese widmet eine eigene Ausstellung mit Fotos und Erinnerungen aus dem Schnee – eine einmalige Entdeckungsreise durch die Skigeschichte des Arlbergs. Weitere Informationen