Ski-Star bangt nach Horror-Sturz um seine Karriere

Ski-Star droht das Karriere-Aus nach Horror-Verletzung: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf", sagt Aleksander Aamodt Kilde.

In einem offenen Geständnis, nach zwei notwendigen Operationen an Schulter und Wade, offenbart der norwegische Skistar die Ungewissheit über seine Zukunft im alpinen Skisport. „Ob ich meine Karriere fortsetzen kann, ist noch immer unklar. Das wird Zeit brauchen. Jetzt muss ich erst einmal wieder gehen können. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, bin positiv“, teilte Kilde in einer Online-Pressekonferenz mit, direkt aus seinem Rollstuhl in Innsbruck. An seiner Seite: Ski-Queen Mikaela Shiffrin. Ihr Trost in schweren Zeiten: „Zusammen zu sein, ist das einzig Schöne.“