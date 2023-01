Ski alpin: Shiffrin könnte sich Stenmark und die Kugel schnappen

Ausgerechnet am Schauplatz ihres Weltcup-Debüts könnte Mikaela Shiffrin zu Rekordmann Ingemar Stenmark aufschließen. Alle Infos zum Slalom am Samstag im Liveblog ab 9.30 Uhr.

Gewinnt die US-Ski-Heldin in Spindleruv Mlyn am Samstag (9.30/12.30 Uhr) beziehungsweise Sonntag (9.15/12.15/live ORF 1) beide Slaloms, wäre die schwedische Legende Stenmark mit ihren 86 Weltcup-Erfolgen eingeholt. Obendrein könnte sich Shiffrin vorzeitig und damit noch vor der alpinen Ski-WM schon die kleine Kristallkugel sichern.

Einen Tag vor dem Slalom, am 12. März 2011, bestritt Shiffrin ihren ersten Weltcup-Bewerb der Karriere. "Ich kam als dieses wirklich ehrgeizige, nervige, kleine Streber-Mädchen nach Spindleruv und dachte: Hey, ich werde hier meinen ersten Riesentorlauf, mein erstes Weltcup-Rennen gewinnen - genau das werde ich machen", erinnerte sich Shiffrin am Mittwoch bei einem virtuellen Medientermin. Die damals 15-Jährige verpasste als 43. den zweiten Durchgang, dasselbe passierte am Tag danach. "Was habe mich mir nur dabei gedacht?", fragte sich Shiffrin fast zwölf Jahre später. "Dass ich dieses Rennen gewinne würde, willst du mich auf den Arm nehmen?"

Shiffrin verließ Spindlermühle damals um eine wertvolle Erfahrung reicher. "Das ist vielleicht die erste Lektion, die ich gelernt habe: Wir reden nicht darüber, was hätte passieren können, sondern darüber, was tatsächlich passiert ist", erklärte die 27-Jährige. "Eine Zeit lang dachte ich: Ich hätte dies und das geschafft, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte. Aber das habe ich nicht. Nach dieser Regel habe ich den Rest meiner Karriere gelebt: Egal, was hätte passieren können, ich konzentriere mich auf das, was passiert ist. Und lerne daraus, um zu sehen, was ich in Zukunft verbessern kann."