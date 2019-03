Ski alpin: Shiffrin in Spindleruv Mlyn um erste RTL-Kristallkugel

Auf der vorletzten Weltcup-Station der alpinen Ski-Damen vor dem Finale geht es nach Tschechien.

In Spindleruv Mlyn stehen am Freitag und Samstag Riesentorlauf und Slalom auf dem Programm. Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin, die zusätzlich die Slalom-Kugel schon vorzeitig sicher hat, kann sich am Schauplatz ihres Weltcup-Debüts mit einem Sieg erstmals auch Riesentorlauf-Kristall holen.

Spindleruv Mlyn (Spindlermühle). Nach acht Jahren Pause kehrt der Damen-Weltcup in dieser Woche ins Riesengebirge an der tschechisch-polnischen Grenze zurück. Am 12. März 2011 fixierte Marlies Schild mit ihrem sechsten Saisonsieg die kleine Slalom-Kristallkugel, Kathrin Zettel kam auf Platz zwei. Als 15-Jährige bestritt Shiffrin damals ihre ersten beiden Weltcup-Bewerbe, verpasste zweimal die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Die Gewinnerin des bisher letzten Riesentorlaufs in Spindleruv Mlyn ist mit Viktoria Rebensburg noch aktiv, die Deutsche zählt noch immer zu den RTL-Spezialistinnen. Die theoretische Möglichkeit, die Disziplinwertung zu gewinnen, hat sie aber nicht mehr.

Kugel für Shiffrin Shiffrin führt zwei Rennen vor Saisonende mit 455 Punkten, dahinter lauern Tessa Worley (FRA/374), Weltmeisterin Petra Vlhova (SVK/318), Federica Brignone (ITA/310) und Ragnhild Mowinckel (NOR/259). Gemäß der Punkte-Arithmetik im Weltcup heißt das, mit einem Sieg am Freitag (10.30/13.30 Uhr) hätte die US-Amerikanerin ihre erste RTL-Kugel jedenfalls fix in der Tasche. Der Slalom am Samstag hat auf die Weltcup-Entscheidung keinen Einfluss mehr.

“Die nächsten Rennen sind sehr besonders für mich, da hatte ich meine ersten beiden Weltcup-Rennen”, sagte Shiffrin. “Es ist ein spezieller Ort für mich mit guten Erinnerungen. Die tschechischen Fans waren immer wunderbar, und ich kann es nicht erwarten, nach Spindleruv Mlyn zurückzukommen.”

Die 23-Jährige ist nach ihren zwei rennfreien Wochenenden ausgeruht und voller Tatendrang. In einem Facebook-Video versuchte sie sich mit Augenzwinkern an der richtigen Aussprache des Ortsnamens, der auf Deutsch Spindlermühle heißt. “Ich mache mich überhaupt nicht über die tschechische Sprache lustig, nur über alle Anfänger wie mich, die nicht in der Lage sind, das auszusprechen” erzählte eine gut gelaunte Shiffrin.

“Rennläuferin der Ski-Geschichte” Am vergangenen Wochenende hatte sie ohne eigenes Zutun ihren dritten Gesamtweltcup gewonnen. Spätestens mit der Absage von Petra Vlhova für Sotschi stand fest, dass Shiffrin nicht mehr einzuholen ist. Shiffrin hat in diesem Winter der Superlative 14 Weltcup-Einzelsiege in fünf Disziplinen gefeiert: Slalom (6), Super G (3), RTL (3), City Event (1) und Parallel-Slalom (1). “Für die Athletin Mikaela Shiffrin nach den vergangenen Jahren noch die richtigen Worte zu finden, ist schwierig: Sie ist die Rennläuferin der Ski-Geschichte”, würdigte Atomic-Rennchef Christian Höflehner die Sportlerin aus Colorado.

In der kommenden Woche kämpft Shiffrin am Donnerstag, einen Tag nach ihrem 24. Geburtstag, auch um ihre erste Super-G-Kristallkugel. Die hätte sie ihrem männlichen Pendant Marcel Hirscher in jedem Fall voraus.

Für die ÖSV-Damen geht es in Tschechien auch schon darum, die Saison mit einer positiven Note ausklingen zu lassen. Im Riesentorlauf muss Eva-Maria Brem achtgeben, nicht ihren Startplatz für das Weltcup-Finale in Soldeu zu verlieren. Die Tirolerin ist in der Weltcup-Wertung 23., könnte aber trotz des Fehlens der vor ihr liegenden und verletzten Teamkolleginnen Stephanie Brunner und Anna Veith noch aus den Top 25 fliegen.

Im Slalom möchten Katharina Liensberger, Katharina Huber und Co. an das mannschaftlich starke WM-Resultat anknüpfen. Liensberger hatte in Aare als Vierte Bronze verpasst, Huber war als Siebente nie besser platziert gewesen. Katharina Truppe und Bernadette Schild vervollständigten das rot-weiß-rote Quartett auf den Rängen acht und neun. Auch die Niederösterreicherin Huber muss ihre Qualifikation für Soldeu noch absichern.