Ski alpin: Österreichs Frauen-Slalomteam sucht noch die Hochform

Die Slowakin Petra Vlhova ist als zweifache Saisonsiegerin die Topfavoritin im Weltcup-Slalom der Alpinskiläuferinnen am Mittwoch in Lienz (10.00/13.00 Uhr).

"Muss jetzt gut regenerieren"

Liensberger haderte mit ihrer Riesentorlauf-Performance nicht lange, sie sei einfach "megahappy, dass es sich ausgegangen" sei, in Lienz anzutreten. Erst am Vortag hatte sie dazu nach einem negativen Covid-19-Test grünes Licht bekommen. "Wenn man nur zu Hause ist und nicht einmal an die frische Luft kann, dann ist das sehr beeinträchtigend", merkte sie an. Wie schnell sich das alles aufholen lasse, werde sich weisen. "Im Slalom ist es wichtig, die Entschlossenheit zu zeigen. Das will ich klar probieren. Ich merke natürlich, dass mir bei der Kraft was abgeht, ich muss jetzt gut regenerieren."