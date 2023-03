Ski alpin: ÖM-Titel im Riesentorlauf an Kappaurer

Die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer gewann in Hinterstoder den Riesentorlauf-Titel vor der Kärntnerin Katharina Truppe und ihrer Schwester Magdalena Kappaurer.

Bei den Österreichischen Meisterschaften ging heute in Hinterstoder der Damen-Riesentorlauf über die Bühne. Zeitgleich stand in Spital am Pyhrn die Slalom-Entscheidung der Herren am Programm. Die Titel sicherten sich Elisabeth Kappaurer und Joshua Sturm.