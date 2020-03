Ski alpin: ÖSV-Herrenteam im RTL seit einem Jahr ohne Stockerl

Auch am Montag müssen die ÖSV-Herren im Hinterstoder-Riesentorlauf nochmal ran.

Der Schlussakt im Ski-Triple von Hinterstoder könnte erneut den Finger in die Wunde legen. Am Montag (9:30 Uhr/12.30) steht mit dem Weltcup-Riesentorlauf die österreichische Problemdisziplin schlechthin auf dem Programm. Das ÖSV-Herren-Team will Rang sechs als Saison-Topplatzierung überbieten, wartet aber seit über einem Jahr auf einen Stockerl-Platz.

Pinturault bald in Bestenliste?

"Uns fehlt die Konstanz"

Leitinger, in Japan als ex aequo 13. gemeinsam mit Schwarz bester Österreicher, wähnt sich skifahrerisch in guter Form, sprach aber von einer "Schädelsache". Als Halbzeit-25. katapultierte er sich mit der zweitbesten Laufzeit hinter Sieger Zubcic (CRO) nach vor. "Wir haben mit Leitinger im zweiten Durchgang gesehen, dass wir in der Weltspitze dabei sind - wenn ein Lauf gelingt", sagte Giger. "Was uns aber eindeutig fehlt, ist die Konstanz, das Leistungsbild ist sehr, sehr schwankend."