Ski alpin: Ligety verwirrte mit Instagram-Eintrag zu Hirscher

Ted Ligety hat in einem Instagram-Eintrag den Rücktritt von Skistar Marcel Hirscher angedeutet und für Verwirrung auf Social Media gesorgt.

Medientermin auf September verschoben

Ligety-Posting sorgt für Aufsehen

Der US-Amerikaner Ligety, über viele Jahre der größte Konkurrent von Hirscher im Riesentorlauf, stellte ein Video auf Instagram, das ihn beim Ski-Training in Ohau Snow Fields in Neuseeland zeigt. "Ich arbeite daran, die 'GaGaGa's' in 'Shhhuup's' umzuwandeln. Ich würde euch ja erzählen, wie das geht, aber dann würde Marcel Hirscher aus seinem Ruhestand zurückkehren wollen", schrieb Ligety und fügte ein augenzwinkerndes Smiley mit ausgestreckter Zunge hinzu.