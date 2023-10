Ski alpin: Frauen und Männer mit jeweils 45 Saisonrennen

Die alpinen Skirennläuferinnen und Skirennläufer kennen nun ihre Weltcupkalender für die Saison 2023/24.

Bei den Männern wurde die Abfahrt von Lake Louise nach Chamonix verlegt, der Super-G gestrichen. Statt der Team-Kombi geht in Kitzbühel eine zusätzliche Abfahrt in Szene. Die Männer kommen so auf 13 Abfahrten, 8 Super-G, 11 Riesentorläufe und 13 Slaloms, die Frauen auf ebenfalls gesamt 45 Rennen, mit allerdings leicht mehr Speedanteil.

Die Anzahl von 45 Einzelrennen bei den Männern blieb damit gegenüber dem provisorischen Mai-Kalender gleich, die Techniker sind mit 24:21 im Vorteil. In Österreich sind Marco Schwarz, Manuel Feller, Vincent Kriechmayr und Co. im Oktober in Sölden, im November in Gurgl, im Jänner in Kitzbühel und Schladming sowie im März beim zweiwöchigen Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm zu sehen.

Die Frauen haben ebenfalls 45 Rennen im Programm, verteilt auf 12 Abfahrten, 11 Super G, 11 Riesentorläufe und 11 Slaloms. Mit 23 Speedrennen und 22 Technikrennen besteht ein leichter Speedüberhang, bekanntlich fallen die Hochgeschwindigkeitsrennen aber eher wetterbedingt aus. Der Saisonauftakt erfolgt am 28. Oktober mit einem Riesentorlauf in Sölden, in der Alpenrepublik machen die Frauen weiters im Dezember in Lienz, im Jänner in Zauchensee und Flachau sowie im März in Saalbach-Hinterglemm Station.

Ski alpin: Weltcup-Kalender der Saison 2023/24

OKTOBER:

Frauen: Sölden, Riesentorlauf (28.)

Männer: Sölden, Riesentorlauf (29.)

NOVEMBER:

Frauen: Levi (FIN), Slalom (11./12.)

Männer: Zermatt/Cervinia (SUI/ITA), Abfahrt (11./12.)

Frauen: Zermatt/Cervinia (SUI/ITA), Abfahrt (18./19.)

Männer: Gurgl, Slalom (18.)

Frauen: Killington (USA), Riesentorlauf (25.) Slalom (26.)

DEZEMBER:

Männer: Beaver Creek (USA), Abfahrt (1./2.), Super-G (3.)

Frauen: Tremblant (CAN), Riesentorlauf (2./3.)

Frauen: St. Moritz (SUI), Super-G (8./10.), Abfahrt (9.)

Männer: Val d'Isere (FRA), Riesentorlauf (9.), Slalom (10.)

Männer: Val Gardena/Gröden (ITA), Super-G (15.), Abfahrt (16.)

Frauen: Val d'Isere (FRA), Abfahrt (16.), Super-G (17.)

Männer: Alta Badia (ITA), Riesentorlauf (17./18.)

Frauen: Courchevel (FRA), Slalom (21./Nacht)

Männer: Madonna di Campiglio (ITA), Slalom (22./Nacht)

Frauen: Lienz, Riesentorlauf (28.), Slalom (29.)

Männer: Bormio (ITA), Abfahrt (28.), Super-G (29.)

JÄNNER:

Frauen: Kranjska Gora (SLO), Riesentorlauf (6.), Slalom (7.)

Männer: Adelboden (SUI), Riesentorlauf (6.), Slalom (7.)

Männer: Wengen (SUI), Super-G (12.), Abfahrt (13.), Slalom (14.)

Frauen: Zauchensee, Abfahrt (13.), Super-G (14.) Frauen: Flachau, Slalom (16./Nacht)

Männer: Kitzbühel, Abfahrt (19./20.), Slalom (21.)

Frauen: Jasna (SVK), Riesentorlauf (20.), Slalom (21.)

Männer: Schladming, Riesentorlauf (23.), Slalom (24./beide Nacht)

Frauen: Cortina d'Ampezzo (ITA), Abfahrt (26./27.), Super-G (28.)

Männer: Garmisch-Partenkirchen (GER), Super-G (27./28.)

Frauen: Kronplatz (ITA), Riesentorlauf (30.)

FEBRUAR:

Männer: Chamonix (FRA), Abfahrt (2./3.), Slalom (4.)

Frauen: Garmisch-Partenkirchen (GER), Abfahrt (3.), Super-G (4.)

Männer: Bansko (BUL), Riesentorlauf (10.), Slalom (11.)

Frauen: Soldeu (AND), Riesentorlauf (10.), Slalom (11.)

Frauen: Crans-Montana (SUI), Abfahrt (16./17.), Super-G (18.)

Männer: Kvitfjell (NOR), Abfahrt (17.), Super-G (18.)

Frauen: Val di Fassa (ITA), Super-G (24./25.)

Männer: Palisades Tahoe (USA), Riesentorlauf (24.), Slalom (25.)

MÄRZ:

Frauen: Kvitfjell (NOR), Abfahrt (2.), Super-G (3.)

Männer: Aspen (USA), Riesentorlauf (2.), Slalom (3.)

Frauen: Aare (SWE), Riesentorlauf (9.), Slalom (10.)

Männer: Kranjska Gora (SLO), Riesentorlauf (9.), Slalom (10.)

Frauen: Saalbach, Slalom (16.), RTL (17.), Super-G (22.), Abfahrt (23.)

Männer: Saalbach, RTL (16.), Slalom (17.), Super-G (22.), Abfahrt (24.)

Frauen: Abfahrt (12), Super-G (11), RTL (11), Slalom (11) - 45 Rennen

Männer: Abfahrt (13), Super-G (8), RTL (11), Slalom (13) - 45 Rennen