Ski alpin: Braathen kehrt zurück und startet künftig als Brasilianer

Lucas Braathen hat am Donnerstag sein Comeback im alpinen Skirennsport bestätigt.

Der 23-jährige Norweger, der im Oktober vergangenen Jahres in Sölden überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, wird künftig für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, an den Start gehen. "Ich freue mich, Brasilien im Weltcup und bei Olympischen Spielen zu repräsentieren", sagte Braathen in Salzburg auf Portugiesisch bei einer von seinem Sponsor Red Bull organisierten Pressekonferenz.