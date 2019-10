Ski alpin: Aufreger vor Saisonstart - "Viel zu viele" Weltcup-Rennen

Angestoßen hatte es kürzlich Hermann Maier, nun ist kurz vor dem Start in eine Alpinski-Saison ohne Titelkämpfe die Diskussion über die enorme Anzahl von Weltcup-Rennen im kommenden Winter voll los gebrochen.

So kritisierte auch Ex-Rennläufer Hans Knauß die "viel zu vielen Rennen" und damit das, was Ex-Größe Maier "inflationär" genannt hatte. In Zahlen: 44 Herren-Einzelrennen, 41 bei den Damen.

Speed-Spezialisten im Nachteil?

"Das ist ja total vertrottelt"

Pum verteidigt FIS

Für Knauß haben die Athleten zu wenig oder gar kein Stimmrecht. "Die FIS hat Nichts geschaffen dafür. Etwa so, wie es in der Formel 1 ist." Auch die Fabrikantenvereinigung SRS hätte Macht und gute Ideen, aber kein Stimmrecht. "Deshalb", so Knauß, "dreht sich das Rad so träge im Kreis. Die meisten Innovationen kommen von den FIS-Leuten auf der Piste, in Kombination mit den Veranstaltern. Da haben wir wirklich sensationelle Rennen in Kitz, Wengen, Adelboden, Schladming und so weiter." Bei Rennen wie in Kvitfjell aber "muss man doch irgendwann den Not-Aus drücken."