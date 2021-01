Ski: Absperrgitter und Polizei - Slalom-Nightrace im Lockdown-Modus

Keine berstenden Tribünen, keine sich durch die Weltcup-Meile wälzenden Feierwütigen. Das Slalom-Nightrace in Schladming am Dienstag wird anders als alle Ausgaben davor.

"Riesenherausforderung"

Das Konzept ist restriktiv, die Rennstrecke auf der Planai wurde mit einem doppelten Sicherheitszaun versehen. Grogl: "Wir haben so viel Absperrgitter wie noch nie!" Einsame Spaziergänger könnten sich zwar gesetzeskonform auf dem Berg bewegen, würden vom Weltcup-Slalom aber nicht viel mitbekommen. "Es ist alles großräumig abgesperrt. Es gibt keine Möglichkeit, dass man irgendwo einen Läufer sehen kann", erklärte das Nightrace-Mastermind und verwies auf den eigenen Wohnraum: "Es gibt natürlich einige Privathäuser und Wohnungen, die an das Zielgelände angrenzen. Die Bewohner können von ihren Balkonen, aus ihren Fenstern zuschauen."

"Es darf niemand stehen bleiben und zuschauen"

In der Stadt werde eine eigene Abteilung der Polizei überwachen, dass es zu keinen Gruppenbildungen kommt. "Die Leute müssen ständig in Bewegung sein. Es darf niemand stehen bleiben und zuschauen." Normalerweise zählt das Flutlicht-Spektakel um die 45.000 offizielle Besucher, darunter zahlreiche Promis. Tausende treiben sich zusätzlich dicht gedrängt in der zur Partymeile umfunktionierten Innenstadt herum oder in erlaubten Bereichen auf dem Hang.